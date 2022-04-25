43歲台灣女星陳喬恩，外貌甜美亮麗，在早期台灣偶像劇中，多出演女一號角色， 2010年她轉往大陸發展，出演多部大熱電視劇，人氣一路水漲船高，擁有7000萬驚人粉絲量，3月底她返台正式宣布結婚圈外男友Alan曾偉昌，近日她發文心疼大象莫莉滿身傷進行動物表演，獲得一票網友支持。

陳喬恩的貓咪Yoda生病，目前她才帶去看醫生，後來身體有穩定一些。(圖/陳喬恩 IG)

自2001年出道以來，陳喬恩拍戲生活忙碌，這幾年人都在大陸活動，最近才簽約台灣經紀公司，回台後曾透過經紀人表示不排斥在台拍戲，但目前未有滿意方案，日常牠則和老公Alan甜蜜展開新婚生活，私下的她其實超愛小動物，無奈她這陣子養的貓咪Yoda生了病，讓她憂心不已，看到大象莫莉從小為了動物表演訓練，身體上到處是傷口她很有共鳴。

陳喬恩在微博寫下：「看到小象渾身是傷非常心疼，牠不應該被如此對待，拒絕動物表演，請不要虐待動物，請救救小象莫莉，請大家關注小象莫莉超話，請為這個可憐的動物發聲！」貼文裡的幾張照片，大象遭到電擊、鞭打、挨餓、刺圈等訓練手段，嚴重折磨脆弱的生物身體，還只能吃下遊客剩下的果皮，看得讓人好心疼。

陳喬恩微博發文，為小象莫莉發聲，獲得廣泛回響。(圖/陳喬恩 微博)

網友看到後，紛紛附和陳喬恩之見解，寫下：「你永遠都那麼溫暖」、「有太多像莫莉這樣的辛苦寶寶了」、「有大明星為小動物發聲太暖了」、「拒絕動物表演，不要虐待動物，為小象莫莉發聲加油」、「大家請多關注小象莫莉啊」、「保護動物、人人有責」、「看到小象渾身是傷非常心疼，牠不應該被如此對待！」總共吸引5.2萬人轉發文章，多了好多人支持小象莫莉免受虐待。