市議員參選人林義偉表示，蔡其昌不只是母雞，還是最強的鳳凰。(陳淑娥攝)

蔡其昌昨甫獲民進黨徵召參選台中市長，今天到豐原慈濟宮向媽祖參香祈福。(陳淑娥攝)

立法院副院長蔡其昌25日前往台中大雅陪同市議員參選人林義偉車隊掃街。林義偉表示，好蔡上桌！蔡其昌是「最強鳳凰」，將帶領民進黨贏回台中，議會過半。蔡其昌表示，他是行動派，會用行動力讓台中這各城市更好。

蔡其昌昨日甫獲民進黨徵召參選台中市長，今天就到大雅幫子弟兵市議員參選人林義偉輔選，隨後並前往豐原慈濟宮向媽祖參香祈福。

蔡其昌表示，他是行動派，要改變這個城市，就要讓這個城市動起來，他會用行動力來替市民解決問題，讓這個城市更好。

「好蔡上桌」！林義偉指出，台中市民敲碗很久，現在蔡副院長已受到選對會的徵召。過去在海線，不管是交通建設的爭取或三井outlet招商的協助，還有擔任中職會長，第六隊也順利準備成立，對台中市民來講，會做事的蔡其昌有機會來幫台中做事，是大家共同的期待，「蔡總統不只徵召最強母雞，而是徵召最強鳳凰」，年底的市長選戰在「最強的鳳凰」蔡其昌的帶領之下，我們有信心贏回台中，讓市議會來過半。