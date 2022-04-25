MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)今(25)日舉辦法人說明會，副總經理蔡榮宗表示，盛群對於第二季審慎樂觀，整體表現可望維持第一季高檔水準。盛群今年訂單能見度已經達85%，到第三季都相當穩定，預估到手產能會比去年多出8%。

展望第二季，蔡榮宗表示，盛群對於第二季預估審慎樂觀，和第一季差異不大，但大陸疫情導致的封城、物流以及通路庫存還須持續關注，毛利率部分，第二季預計會略為下降，主要是反映第一季晶圓成本上漲的關係。

蔡榮宗表示，盛群今年預計產能增加8%，都是來自原先的合作夥伴，主要是看到搶產能的狀況相較去年少很多，另外，由於第一季晶圓廠已經進行漲價，目前今年度尚無被通知其他漲價訊息。

面對上海封城持續，蔡榮宗坦言，確實是會影響拉貨和下游廠商，但上海占盛群的比重小，所以目前影響甚微，後續還是要看封城的狀況。目前通路商庫存有點偏高，應該要到第三季、第四季才有機會恢復，但還是維繫在大陸解封後運作的狀況。

蔡榮宗強調，盛群目前全年已經有85%的接單，到第三季之前都很穩定，包括安全防護、BLDC直流無刷馬達等都是很看好的成長領域，其中，安全防護也已經接到不少大規模的案子。

蔡榮宗也提到，盛群在車電布局剛起步，得先經過幾個車電專屬認證，今年可以看到Cambox新品。而32位元MCU的轉單方面，有接到網通的光通模塊、電表類等訂單，整體32位元今年出貨會相較去年成長，目前陸陸續續還有一些轉單的需求，預計最快第三季可以發酵。而第一季32位元MCU出貨減少的其中一個原因是，電競客戶庫存去化，但電競端第二季就會恢復正常並重啟拉貨。