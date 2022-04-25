華視頻出包比照中天關台？ 陳耀祥：還沒有那麼嚴重

華視新聞接連出包，除了在新聞下方跑馬燈稱「共軍導彈襲台」外，昨（24）日更將行政院長蘇貞昌頭銜寫成「總統」，但NCC主委陳耀祥卻說「問題不嚴重，還沒有到撤照的地步」，讓國民黨立委賴士葆怒批「政府要繼續坐視NCC包庇縱容華視踐踏新聞專業，民眾就繼續等著看華視繼續鬧笑話」，並指出陳耀祥是因為怕火燒到自己才會這樣說。

賴士葆在臉書表示，陳耀祥說華視內控問題不嚴重，還沒有到撤照的地步，但華視先前的出包問題，連法務部都說已涉國安問題，讓賴士葆質疑陳耀祥睜眼說瞎話，想要用公權力讓華視的荒誕行徑大事化小，「因為他自己欽點華視遞補中天，害怕火燒到自己」。

賴士葆指出，華視坐實蔡政府一再宣導的「在地勢力配合境外勢力製造假新聞，恐嚇台灣民眾」，想知道「如果這樣的問題不嚴重，還有什麼比涉及國安問題更嚴重？」並說「相形之下，過去中天犯的錯誤根本不嚴重，為什麼遭到撤照？」怒轟「陳耀祥的雙重標準根本經不起檢驗！」

賴士葆酸，NCC根本不是獨立機關，凡事都仰望上級意旨辦事，不能也無能要求公廣集團整頓內控機制失控的行政效率，直言「政府要繼續坐視NCC包庇縱容華視踐踏新聞專業，民眾就繼續等著看華視繼續鬧笑話」。