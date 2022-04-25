南投縣確診者足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣確診個案一覽表。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣25日新增18人確診，其中有10人是職場感染，3人疑為家庭感染，還有校園及朋友間感染等；值得注意的是，信義鄉旅宿業者接待外縣市遊客，遊客確診後，女性業者被轉介到醫院採檢確診，她的5歲女兒也確診。

衛生局長陳南松表示，職場感染確診個案10人中，有5人是外縣市感染，疫調追溯個案接觸史，發現職場確診者與同事長時間接觸，還同餐共食，用餐時無法戴口罩，且彼此近距離接觸，吃飯時聊天，因此感染新冠肺炎病毒，都已收治集中檢疫所隔離。

其中，信義鄉43歲女性（案58587）是經營旅宿業者，4月22日接觸外縣市遊客，事後接到遊客確診通知，23日由衛生局轉介至醫院採檢PCR陽性；她的5歲女兒也感染確診。

陳南松提醒民宿、旅館業者，因頻繁接觸來自各地遊客，業者必須落實實聯制、獨立空調設施，加強公共場域清消，旅客退房後，要將房間、廁所使用漂白水及酒精消毒後，才能接待下一組客人，確保旅宿業的安全。

陳南松表示，企業防疫管理非常重要，請各場域業者務必建立良好的防疫管制機制，嚴格督導員工平時將口罩戴好、勤洗手、保持手部衛生清潔，注意體溫監測及呼吸道症狀，每天掌握員工健康狀況，並要求回報企業指定的專人（防疫長）監督管理；非必要勿共食共餐及脫口罩聊天；溝通會議盡量利用視訊方式進行；暫時不參加聚會、聚餐，及到外縣市旅遊，避免到人口密集的密閉場所，有助於減少企業發生職場感染風險。