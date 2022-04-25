想當航海王？長榮帶動台股攻萬七 分析師：高檔震盪要注意

Fed(聯準會)鷹派升息言論讓美股血崩近千點，台股今(25)日終場以16620點作收，下跌404點，跌破今年3月低點16764點，一舉創下去年10月19日以來新低，台股跌破近期新低PTT股版一片哀號，甚至有網友表示，聽到隔壁間廁所傳來哭聲，另有網友以「大盤破底，現在該貪婪還是恐懼？」為題發文指出，現在還能越跌越買加碼攤平嗎？引發一波熱烈討論，不少人則建議等PTT股版出現大量畢業文時再進場。

台股今天下跌404點、跌幅2.37%，收在16620點，成交值約新台幣3016億元。其中，台積電早盤一度下跌12元來到546元，股價創下11個多月新低，終場收在547元。其他權值股包括聯電下跌4.51%、鴻海下跌近3%，航運三雄也出現4至5%的跌幅。

台股大跌是否可以進場引發討論，網友紛紛表示，「等畢業文再進場」、「等畢業文出來再貪婪」、「畢業文還沒出，不夠低」、「這波還沒有到低點，可以再等1~2天才適合進場」、「看來短線要守16600點了，看這周美股會不會繼續爆炸囉」、「技術分析表示觀望」、「散戶都貪婪應該是要恐懼」、「今天我連下單軟體都不敢開了」、「早該跑了啊，你以為之前台積畢業文是笑話啊」、「十年線在10655點，多軍慢慢接」、「台積電進入技術性熊市，股東人數破128萬，繼續跌到散戶沒錢為止」、「沒有第一根破就在摸底的啦。」

回顧台積電4月12日開盤股價殺至552元創今年以來最低，當天PTT股版出現大量畢業文，不少持有台積電股票的網友不堪虧損想要賣出，結果隔天台積電展開絕地大反攻，盤中一度大漲19元最高來到576元，引發不少人討論，認為「畢業文一出就是該進場了」、「畢業文出現代表多數的散戶到達無法承受的臨界點了」、「畢業文就散戶指標，就經驗來說真的有參考性」、「畢業文一出就進場打個短打」。這也讓投資達人股海老牛驚呼，「畢業文一出，反彈時機就到，比印度神童還準。」