2022全大運預計5月7日開幕，不過部分項目已經提前進行，競技體操25日在國立體育大學進行公開組個人全能項目，台灣師大唐嘉鴻在男子組摘金，順利完成2連霸。

今年開始，國際體操賽事規則改制，本屆桃園全大運也是選手們面對新規則的第一個正式比賽，許多選手在動作編排上都有調整，「亞洲貓王」唐嘉鴻以6項總分82.102分拿下金牌，北教大林冠儀拿下79.035分，國立體育大學葉政則以77.803分奪銅。

前天（23日）幫台師大拿下男子成隊金牌的唐嘉鴻表示，這次狀態沒有很好，「尤其在器材適應上還沒很好，身體狀態也沒調整好，單槓項目還要再跟士航老師討論一下。」

教練翁士航知道唐嘉鴻在這次比賽身體狀態不是很好，為他設下目標，「老師希望我在每個項目上的呼吸、體能維持穩定，不要走下坡，最後也有達到，是這次比賽的收穫。」

唐嘉鴻在吊環展現出色技巧。（全大運提供）

唐嘉鴻在鞍馬項目奮力完成動作。（全大運提供）

2022全大運競技體操公開組男子個人全能金牌台師大唐嘉鴻（中）、銀牌北教大林冠儀（左）、銅牌國立體育大學葉政（右）。（全大運提供）

唐嘉鴻是去年東京奧運中華隊選手，於個人全能挺進到決賽，今年目標之一是拿下9月杭州亞運門票，「這次全大運算是一次測試，面對這周末在國訓中心的（亞運）選拔，希望那時候能把好一點的狀態拿出來，6個項目的穩定度都要提升，新練的動作希望也能順利做完。」