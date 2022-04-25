陳姓6名男子不想當兵，找愛滋病患者冒名頂替去體檢驗血，順利躲避兵役，涉犯《妨害兵役條例》等罪。北檢因6人認罪，予6人緩起訴處分，全案經職權送台灣高檢署再議後，台高檢審查發現北檢緩起訴處分履行時間有誤，通知北檢補正後再送再議。

檢方調查，陳男因不願服兵役，2017年透過管道找上一名愛滋病患，並將身分證與健保卡等證件交給對方，再由該病患頂替陳男到醫療院所進行體檢，經醫療院所驗血確認通報為HIV患者後，陳男順利取得「全國醫療服務卡」，陳再持此卡到各縣市指定醫療機構兵役複診，成功獲取免役。

但陳成功逃過兵役後，因準備與相識多年的女友結婚，卻一再接獲衛生局社工師提醒要定期回診，陳男因唯恐自此被貼上愛滋病標籤，甚至被女友懷疑真有愛滋，可能結不了婚，主動向北檢自首，「自清」並非愛滋患者。

檢方獲報展開調查，依據陳男提供的資料，循線查出協助陳男偽造HIV文件免役的愛滋病患，並從該病患帳戶金流發現，除陳男外，另與吳、邱姓等5名男子有金錢往來；檢方傳喚5人到案說明，5人均坦承利用此方式逃避兵役。

檢方查出，陳男6人自2017年到2019年間，各花費2到3萬元現金代價，交給愛滋病患偽造HIV免役，之後因又接獲衛生局通知回診，該愛滋病患還向他們保證，再給他一筆錢就能夠搞定衛生單位，因此有人再匯款8000元到1萬元給他。本案曝光後，陳男6人已陸續去當兵。

檢方審酌陳男6人均坦承犯行，且無前科，給予6人緩起訴處分，期間1年，其中陳須支付公庫2萬元，另吳、邱等5人各須支付公庫3萬元。

北檢依職權將全案送台高檢再議，台高檢審查發現北檢在筆錄及緩起訴處分書上的履行時間有誤，因此通知北檢補正。北檢須完成補正程序後，再送台高檢再議。故6人須等北檢2度送再議，經台高檢駁回後，6人的緩起訴處分才能確定。