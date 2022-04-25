台南市25日新增63例本土病例，屬於新傳播鏈的36例中，5例為B軍營相關，31例還在疫調中；舊傳播鏈也有15例；至於有外縣市活動史、職場接觸者等歸為其他類別也有12例。會中，市長黃偉哲也宣布，配合中央政策，12歲到6歲國小學童的疫苗，將從5月1日起到校施打；但因接種者是未成年人，仍需家長的同意書。

黃偉哲表示，新增的63例中，包括舊傳播鏈的火鍋店職場衍生個案5例、小琉球旅遊團衍生個案1例、游泳池活動相關2例、A軍營1例、阿妹演唱會衍生個案1例、仁德羽球館活動衍生個案1例、鹽水教會衍生至餐廳個案1例、科技廠職場接觸者3例；其他類的職場接觸者2例、校園接觸者3例、確診者同住家人接觸者2例、外縣市活動史5例；以及新傳播鏈的B軍營確診個案5例、感染源疫調中31例。

衛生局進一步分析，新增病例男性37例、女性26例，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日從4月18日至4月24日，其中有18例為無症狀感染。

衛生局還說，新增確診個案的相關足跡，分別有：安南區全聯福利中心、北區和緯黃昏市場、新光三越台南中山店、Tea’ｓ原味柳營分店、星巴克長榮門市；昨日疫調中個案於台南市活動範圍包含新光三越台南西門店、老先覺麻辣窯燒鍋台南歸仁店、摩斯漢堡台南東寧店、南紡購物中心H＆M門市等地，均已完成清消作業。