111年開春，股市雖受戰爭、通膨影響大幅震盪，但證券市場開戶依然熱絡。依據證交所資料，今年第一季市場證券開戶人數14.35萬人仍與去年同期相當，而3月單月開戶人數達7.19萬人，新增開戶的年齡層集中在20至30歲，顯示在線上開戶愈趨方便下，台股投資人結構逐步年輕化。

券商為了爭取新客戶群，線上和線下均積極布線。以兆豐證券為例，客戶可以透過線上服務開立台股帳戶、期貨帳戶、複委託帳戶及兆豐銀行數位帳戶。完成開戶後，即可透過兆豐證券行動VIP交易股票、期貨選擇權及複委託交易，目前兆豐證券已取得美國國稅局「合格中介機構」（Qualified Intermediary，簡稱QI）資格，讓投資人投資美ETF、特別股、美債免預扣繳30%稅率。另外針對特定理財需求的客戶，也提供了多元的線上服務，例如長線投資人可以透過線上辦理借券，以活化資產，賺取額外的報酬；小資族可以透過線上約定台股定期定額，成為存股達人；期權交易高手可以選擇兆豐期貨「兆期機」，體驗高效能的線上交易。

而在線下實體方面，兆豐證券也調整交通更方便的據點作為營業揚所，以高雄三民分公司為例，今年成立至今正好滿20年，為了提供客戶全方位的理財服務體驗，新址選定在高雄市鼓山區文信路327號1樓，位於高雄美術館附近，區域週邊商業人口聚集，且靠近高雄捷運R13凹仔底站，交通非常便利，內部全新裝潢，提供客戶更舒適、親切的投資理財空間。