宜蘭縣消防局表示，從22日接獲報案即展開搜尋，截至25日為止，持續擴大搜救中。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局表示，從22日接獲報案即展開搜尋，截至25日為止，持續擴大搜救中。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局4月22日接獲太平山莊林經理報案，1名戴姓男子當天獨自入住太平山莊，下午3時辦理CHECK IN後又外出，晚餐時間山莊管理人員聯繫不上戴男，於是報案請求協尋；宜蘭縣消防局表示，22日起協尋迄今，共派員消防人員26位、林務局21位等人持續搜救中。

太平山莊林志雄經理表示，66歲的戴姓男子住桃園龜山，22日下午1人入住太平山莊，因是單獨入住，所以山莊管理人員特別注意戴男晚間沒有到餐廳用餐，於是前往房間敲門，都無聯繫到戴男，行李、手機等物品皆遺留房間，車輛也停放在山莊停車場。

山莊人員為求慎重，除派出工作人員四處搜尋，並通知鄰近的太平山派出所，在22日晚間10點44分通報消防局請求協尋。從太平山莊提供的監視器畫面，稍早還有看到戴男搭碰碰車，之後就不見蹤影，疑似在步道中迷失了。

警方在23日中午左右有接到戴男報案的電話，說他在山中迷路了，也有設定方位給警方，但還是搜尋不到；戴太太表示先生精神狀態都很好，10幾年有來過太平山，可能晚上視線不好，他才會走失，請警方快幫忙找到她先生。

宜蘭縣消防局表示，從22日接獲報案即展開搜尋，截至25日為止，共出動宜蘭消防人員26人、林務局21人、員警3人、太平山莊3人及新北市特搜2人、2犬，持續擴大搜救。