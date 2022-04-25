年僅高二的金牌選手劉育瑄（右）和搭檔黃奕翔，勇奪去年才新增加的「機器人系統整合」職類金牌，中彰投分署長林淑媛(中)大讚兩人默契絕佳。（中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

第52屆全國技能競賽分區賽於23日落幕，勞動力發展署中彰投分署今年奪牌數刷新紀錄，其中彰師大一年級王亭惠拿下CNC車床金牌，台中高工高二生劉育瑄也勇奪「機器人系統整合」職類金牌，成為場上嬌點，優異表現令眾人印象深刻。

中彰投分署長林淑媛說，第52屆全國技能競賽中區分區賽青年組，共有55職類、994名選手參賽，競爭激烈；中彰投分署選手奪下24金、27銀、23銅、34項優勝的亮眼成績，刷新紀錄。

其中，工業機械、CNC車床、CNC銑床、銲接、門窗木工、珠寶金銀細工、汽車技術、汽車噴漆，及機器人系統整合等9職類，更包辦金、銀、銅前3名。

榮獲CNC車床金牌的王亭惠，就讀彰師大工業教育與技術學系一年級，車床加工材料都是沈重鐵料，為完成作品必須長時間久站，高度集中精神、忍受高溫，每天動輒10多小時的訓練，經常汗流浹背，連指導老師陳肇權也忍不住誇她，雖然外表嬌小，但內心強大。

王亭惠說，她的父親是大甲高工機械科主任王金柱，是許多國家金牌選手常勝軍的指導老師，也是她的驕傲；為了努力成為爸爸的驕傲，這已是她第4年參賽，前2次只拿到第6名，無緣全國總決賽，這次總算如願奪金。

另外，金牌女選手劉育瑄，目前參加台中高工產學訓計畫，就讀精密機械班2年級，她與黃奕翔搭檔挑戰「機器人系統整合」職類，她負責軟體程式設計端，靠著平日紮實的練習，與比賽時絕佳的溝通、默契，快速寫出能讓同伴流暢執行機器人運行的程式，順利奪金讓她感到振奮，期待能更進一步，代表台灣參加2024年法國里昂國際技能競賽，爭取最高榮譽。

林淑媛表示，這次共培訓180名選手、參與35職類競賽；近年競賽除青年組外、還增辦青少年組，將技職觀念向下扎根至國中階段。今年度分署將增購「工業用機器手臂」，有助於培訓「機器人系統整合」職類選手，並將技術導入自辦職前訓練「精密機械班」，讓學員掌握製造產業自動化生產趨勢。

全國技能競賽各分區競賽結果出爐，英雄榜已公告於勞動部勞動力發展署技能檢定中心、及中彰投分署官網，各項職類前5名選手，有機會晉級8月在中部登場的全國技能競賽。