國泰人壽下一個60年戰略出爐。國壽總經理劉上旗25日宣布其全新「E．P．S」戰略，即以Elder Friendly（友善高齡）、 Protection First（保障優先）與Sustainability（永續實踐），建構策略藍圖，為日趨挑戰的壽險經營找到最佳解方，也為今年要滿60歲的國壽拉開新一甲子的永續基礎。

據國泰人壽與陽明大學教授、PWC資誠會計師事務所合作的「人生風險趨勢調查」報告指出，逾九成民眾已不仰賴「養兒防老」，而「孤獨老」是高齡者最大的心理隱藏風險，對身體的傷害相當於日抽15根煙的風險；而65歲以上長者最擔心的是身體健康，高於對心理健康及財務的擔憂，調查發現多達54％受訪民眾認為「失去健康」是老後最大風險；其次有36％擔心「照護不足」；擔心老後「資金不足」風險則有25%。

國壽即針對高齡者的擔憂訂定EPS戰略，劉上旗表示，E是針對心理。即培訓長者照護及失智顧問的種子人員，並透過異業結盟，建構高齡人生防護網；P是針對財務，在提高保額，與國泰金兄弟公司一同提供退休理財等；S是身體，協助保戶在中壯年時就培養運動及健康習慣，高齡時才不會出現肌少症，造成容易跌倒等風險。

同時國泰金亦已承諾2030年要100％使用綠電，2050年要達成淨零碳排，亦是S永續的大目標。

面對台灣「生不如死」、「越來越老」的現況危機，劉上旗表示，除了2025年要邁入超高齡社會外，2050年65歲以上人口就將僅次於南韓，排名全球前幾老的國家，2060年人口中就有40％逾65歲，劉上旗表示：「誠如國泰金控董事長蔡宏圖開春向員工期許時揭示，國泰金控在60週年之際，將同時面對『疫情、科技、環境、人口老化』四大挑戰，除鼓勵同仁『你比你想的勇敢』，更要有永續經營的創見與擔當。國泰人壽在全台擁有800萬保戶、肩負超過2,000萬張的保單，與保戶一同追求人生的EPS。

國壽副總凃薏如表示，國壽有754萬保戶，但5年內醫療保額未增加的保戶達585萬人次，且有6成保戶住院日額保障在1,000元以下，所以國壽訂出今年目標是增加60萬新保戶，醫療保障增加10％，包括住院、手術、重疾及長照險等，同時日額醫療拉升到1,750元。

同時，國壽今年啟動全台業務員拜訪客戶行動，已進行三周，親訪了12.1萬戶保戶，為其家庭檢視保障，其中13％是超過一年未與國壽互動的客戶，透過這次拜訪重拾關係，也提升高齡應備的個人保障，其中以投保重大傷病保險居多，平均增加保額32萬元，同時間亦有10%的受訪保戶成為數位會員，為國壽數位化增加基礎。

第三是國壽針對中壯年推出強化退休保障專屬商品，如樂齡無憂的外溢健康險及樂齡享退的美元遞延還本險，凃薏如說，此方案有很多40歲左右保戶投保，平均為自己60歲之後每月增加4千元退休金及800元的醫療保障。