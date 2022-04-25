近年工料雙漲，迫使新屋價格節節高升，住商不動產企劃研究室統計台南市新舊屋近半年平均價後發現，仁德區價差66.75%幅度最大，其次為歸仁區的65.16%，中西區的60.91%緊追在後。而在金額上，仁德區、中西區與北區，新舊價差破10萬，金額最多，反觀新市與善化，新舊價差反而相對小。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，房市受資金潮帶動價量齊揚，許多區域房價寫下新紀錄，某些區域因話題帶動推案連連，從而帶動中古價格上揚，但也有不少區域還在初升段，價差也就相對明顯。

徐佳馨表示，價差幅度超過五成的仁德、歸仁、中西、學甲、北區與安南，各有話題擅長，例如仁德區受南科外溢效應帶動，學甲新屋案量少，而規劃中的北外環道路更串連南科到市區，帶動安南區、北區等行政區，而歸仁高鐵特區受三井OUTLET落成，帶動區域房市發展，在繁榮與建設之下，取地成本漸高，又逢目前工料雙漲影響，讓新屋價格愈低不易，形成新舊屋價差明顯的狀況。

新市、善化等區域新舊價差不大，除因這些區域近期推案頻頻，價格水漲船高，加上兩地在工程師租屋買房的需求強勁下，讓成屋屋主看到供不應求也坐地起價，促使價差比想像中來得小。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近年園區話題帶動中南部各區房價，對於購屋人來說，確實形成相當壓力，對於價差較大的區域，一字頭中古屋是不錯選擇。此外，工料雙漲也挑戰建商營運實力，下手時除要注意價格外，也要留意建商體質，避免買到財務周轉不順利的業者，讓自己買屋規劃受到影響。