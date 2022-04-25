因應台鐵工會發起「五一勞動節不加班」活動，台鐵5月1日表定列車全部停駛，交通部25日動員相關單位舉行實際演練。交通部長王國材向旅客致歉也感謝堅守崗位的同仁，並表示對於司機員選擇5月1日不加班表示尊重，但「假日輪班 擇日休假」是交通運輸人員工作模式，司機員在考進台鐵之前應該知道這樣的工作型態。

王國材指出，交通部負有全國公共運輸疏運責任，對於5月1日應變一定會全力以赴，請同仁務必全力做好應變、協助轉乘，將影響降到最低，5月1日當天他將會在台鐵沿線陪伴同仁一起度過勞動節。

台鐵25日於台北、台中、新左營、花蓮及羅東等特、一等站，高鐵於台北、新左營車站及其聯外六家支線、沙崙支線，國道客運於台北、台中、新左營、羅東、花蓮五個車站同步進行演練，新左營車站、花蓮車站亦同步辦理新左營往台東、屏東，花蓮往台東等4條類火車路線演練事宜，各車站演練過程順利。

為掌握應變演練狀況，王部長25日上午9時在聽取台北車站站長胡詠芝簡報後，由台鐵杜微局長，鐵警局廖美鈴局長、公總陳文瑞局長、高鐵陸衛東副總經理、國光客運簡有政總經理陪同下，視察台鐵、高鐵站及台北轉運站國道客運的準備及演練情形。演練過程志工、路警、監理所、高鐵、客運等支援人力也全部到場參與。

王國材重申，希望交通應變計畫備而不用，他不會放棄任何與工會對話的機會，也呼籲台鐵員工敞開心胸，迎向改革，共同討論台鐵公司條例的實質內容，一起往前走。若工會只要求從立法院撤回，達到完全共識再審查，從過去經驗，公司化的改革將遙遙無期，這不符合社會大眾對安全的期待。