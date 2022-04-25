國內疫情延燒，爭取民進黨台北市長選舉提名的前台中市長林佳龍今天表示，六都採取徵召提名，目前他持續準備中，他跟蔡英文總統也有碰面討論過。至於另一個台北市長熱門人選衛福部長陳時中，他強調「時中是很強的部長。」

民進黨選對會昨天拍板徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，林佳龍今天出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」並接受媒體聯訪表示，選對會拍板徵召蔡其昌，他就在臉書貼文，蔡其昌有留言，兩人也互相通電話，蔡其昌表達會全力以赴，他也會做蔡其昌後盾，大家在台中一起打拚，過去就是最好的夥伴。

至於之前也表達參與的何欣純和王義川，林佳龍表示，兩人也表達會全力相挺，團結為台中，台中這4年的情況大家都看在眼裡也覺得很 可惜，過去他任內奠定台中發展計畫有些被停掉或者被變更，台中市長盧秀燕也沒實現她承諾的「市長換人、空氣換新」。

他說，盧秀燕事實上是跳票，這4年沒看到新推出的大型建設，反而有相當多引起爭議且涉及土地正義、居住正義的案件，大家都希望台中有好的發展，為了台中一定會團結勝選。

至於是否持續積極爭取參選台北市長？林佳龍說，六都都是徵召提名，就是持續準備中，現在疫情相當嚴峻，還是希望全民能夠同舟共濟，支持疫情指揮中心指揮官陳時中的領導，先把疫情控制好，讓台灣能夠在後疫情時代有更好的發展。

對於也是民進黨台北市長熱門人選的陳時中，林佳龍表示，現在全民關心的是防疫，我們就是配合指揮官，從自己做起，他相信防疫優先，選舉擺一邊，目前就是全力支持指揮官的防疫措施。

因為疫情，陳時中投入選舉時程可能延後，媒體詢問是否對林佳龍有利？林佳龍回應，這沒有關係，「我們該準備的工作也會持續準備」，現在就是以防疫優先，配合指揮中心所有措施，因為是採取徵召提名方式，民進黨會考量到各方情勢，在適當時候推出人選。

林佳龍的團隊是否評估過陳時中參選台北市長的實力，他說，陳時中很專注在工作，在防疫上面的表現，大家也有目共睹，「我們就是全力支持，時中是很強的部長。」

外傳蔡英文總統上周曾與林佳龍見面，媒體詢問是否有談及台北市或新北市參選議題？林佳龍表示，他跟蔡總統很常碰面，不管正式或非正式的，總統都會詢問他一些意見，「包括昨天選對會都有廣泛討論」。是否林佳龍是否有向總統表達參選台北意願？他說，「我就是剛剛講的、就是這樣」。