直播產業夯，除了正妹開播聊天陪伴度過休閒時光外，直播網購搶便宜，也是非常受到歡迎的項目，通常商家會提供各種方式結帳、運送，「取貨付款」就是其一，但經常發生不取貨付款的狀態，讓商家苦不堪言，網紅宛宛兒就有切身之痛，她因此怒出大絕招，直接將這些人唱名公開。

直播買賣不僅品項多元實惠，也因競爭激烈，商家多會提供便民的交易方式，例如喊單後無須先結帳，待貨品送上門後，才順道隨貨收款，結果造成很多人將方便當隨便，成為「棄單人」，經營直播叫賣的網紅宛宛兒就經常吃到這種苦頭，實在難以避免，只好祭出個人化的懲罰方式，放大悲咒背景音樂搭配最夯的九天玄女梗，變相懲罰棄單者。

宛宛兒近日在臉書分享一則短片，嗆聲：「來喔，超渡時間到了，宛爺祝福你們」，影片中她一臉厭世，背景音樂悠悠傳來大悲咒的音樂聲，宛宛兒念著一個個名字搭配手勢，並加上字幕，這些人都是跟她喊單但到貨不去取貨的人，她備感無奈詛咒：「不取貨通通馬桶爆炸、出門踩到屎！」。

宛宛兒表示，不取貨的人真的很多，不分喊什麼商品，都有可能發生，讓做商家的他們真得很困擾，苦喊：「我人生從沒不取貨過，這種人真的會有報應」，也有不少商家留言表示遭受同樣的困擾，也因為貨到付款，是出貨方先行付了運費才寄貨，當棄單客人不取貨時，這筆費用都得自己吸收，實在負擔很大。