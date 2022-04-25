出軌是一段感情中，最常見的分手理由，而這樣的情傷已經很痛，如果加上劈腿方選擇了意想不到的對象，很可能造成毀滅性的後果，社會工作者張雪如分享曾遇過的案例，一名火辣人妻搞外遇，對象不僅年輕，還是兒子的同學，兒子更目睹母親與同學同床的不堪畫面，因此憤而離家，連結婚時都不願發喜帖給媽媽。

社會工作者張雪如作客《震震有詞》節目，分享一則經手的家庭案，爸爸告訴她，兒子就讀國一時，有個同學是隔代教養，加上繼母待他不好，因此家庭沒溫暖的這位同學，常常禮拜五放學後就來家裡借住，不料有一天，兒子放學回家時，竟撞見母親跟這位同學躺在床上「剛做完想要休息」，孩子羞憤不已，就把同學抓起來揍了一頓。

張雪如表示，這位人妻當時不過38歲，外型姣好，平時也喜歡做性感打扮，結果發生這件事，不但種下親子間的心結，老公也不知如何是好，最後離婚切割，兒子不久後也離家，10多年後，換成母親來跟張雪如求助，因為輾轉得知兒子長大了即將結婚，但她卻沒收到喜帖，可是「我真的很想去參加這個婚禮」。

這位媽媽拜託張雪如幫忙，打電話給她兒子，沒想到兒子一接電話，聽到「媽媽」二字立刻掛斷，原來當年母親跟自己同學發生不倫，搞得整間學校的人都知道，導致他顏面盡失，吐露為了媽媽這件事，「已經離鄉背井，一個人到外面半工半讀，他沒有用到家裡一分一毫的錢」，這成了他心裡永遠的痛，一輩子因此抬不起頭，也走不出來，因此告訴張雪如，在他面前一輩子都別提起「媽媽」兩個字。