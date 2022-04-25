舞思愛邀黃裕翔合作新歌。（愛玩音樂提供）

舞思愛全家福。（愛玩音樂提供）

原民美女歌姬舞思愛，出道20年終於在去年底發行首張母語專輯《那葡萄樹上的女孩》，近期趁生日之際推出最新單曲MV〈微笑的眼睛〉，從歌曲到MV拍攝特別力邀認識多年好友、金曲音樂家黃裕翔跨刀；舞思愛創作此曲靈感來自她5歲稚女「艾艾」熟睡的模樣，一次她與黃裕翔合作演出後回家，哄女兒睡覺時瞥見她微笑的眼睛，讓舞思愛有感而發寫出這首歌，「看到女兒熟睡時就像天使般讓我不自覺地微笑，也想透過這首歌感謝裕翔，因為他講話的方式、彈琴的琴藝，讓我一想起他就彷彿看到這世界的一切美好。」

24日剛過完33歲生日的舞思愛，將〈微笑的眼睛〉MV當成回饋給粉絲的禮物外，更宣布將在7月30日舉辦個人首場音樂會；她坦言自己每年生日除了許願，還會「寫遺書」給自己跟未來的自己「告白」，「其實每年我都會給我自己寫下生日願望，也寫下遺書，因為我們永遠不知道明天會發生甚麼事」；她感性寫下：「想跟老公跟家人及我愛的人說：我很愛你們！如果我怎麼了，請替我照顧艾艾長大。艾艾請朝著妳愛的事去做並要勇敢與善良...想跟你說，有你們在，我很幸福。」

此外，舞思愛不忘許願祝身邊的親友都能在疫情下身體平安健康，更提到：「身邊好多朋友再懷孕，在此也鼓勵著我與腦公好好加油，努力生專輯外也希望有一天可以再生北鼻，因為我已經有聽到艾艾『敲碗』的聲音。」近來因忙於宣傳，她和老公每天幾乎忙到半夜才睡，特別安排昨待在家「擺爛」一天，舞思愛笑說：「今年就是在家裡度過，已經與老公講好，生日當天，我想在家開著冷氣，女兒看著魔法滿屋，老公自在滑手機放鬆，而我就可以花一個下午的時間做蛋糕，晚上在與家人一起聚餐吃飯。」