外資今天再賣超台股421億元！保德信表示，今年來外資賣壓最沉重的市場仍為台股，至上周止，外資賣超金額累計至235.3億美元，持續改寫外資賣超台灣股市的單年度新高紀錄，其次是自印度提款162.75億美元，第三為南韓股市年迄今失血97.79億美元；相較之下，去年沒有表現的東協市場今年反而逆勢吸金，泰國、印尼年迄今分別獲得近36億美元與32.53億美元資金挹注，馬來西亞也吸金16.64美元，帶動三地股市今年來是亞股中少數呈現正報酬的市場。

根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除歐非中東與拉美地區股市有小幅資金淨流入外，其餘包括全球新興市場、亞洲不含日本、已開發歐洲與美國等地股市資金皆呈淨流出狀態，資金情緒偏向保守。

保德信指出，上周外資對亞股依舊為重南輕北，台韓仍遭外資賣超，台股遭提款8.55億美元，南韓則失血2.54億美元，不過，南亞的印度更是上周亞股重災區，遭外資大舉資金淨流出逾19億美元，為近5週來單周最大賣超金額。相較之下，東協的印尼、越南、泰國、馬來西亞仍力守資金淨流入態勢，其中印尼吸金3.74億美元為亞股之冠，且連續吸金周數來到第5周。

保德信表示，表現墊底的越南股市上周大跌5.44%，主要是受到外部地緣政治以及內部房地產、股市等負面因素影響，另外，滬深300指數上周重挫4.19%，跌幅僅次於越南股市，另外如印度、印尼等也雙雙收黑，反而外資今年的賣超重心東北亞雙雄，上周股市維持收漲，而東協的泰國、馬來西亞股市漲幅則在近1%左右。