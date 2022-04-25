新北市一名女子小鳳（化名）與丈夫結婚多年，未料丈夫去年6月起逕自在林口住家浴室天花板安裝監視錄影器，竊錄小鳳的姐妹、未滿12歲姪子的洗澡畫面，並將10多條裸露影片存在手機中，未料同年9月小鳳與遭竊錄姊妹，意外在手機中發現偷拍影片，決定大義滅親報案處理，新北地檢署近期依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴小鳳丈夫。

檢警調查發現，小鳳丈夫去年6月起曾竊錄小鳳的姐妹、姪子沐浴及如廁影片，他將監視器鏡頭藏在浴室天花板排氣口內，並將鏡頭朝向浴室，3個月來錄攝13條影片存在行動電話內，直至被妻子等人發現後才坦承犯行。

檢方指出，無論男女老少，洗浴等行為均是個人高度的隱私生活，縱使是父母，也要謹小慎微，如廁、洗浴等行為影像若不是在特定情境下，經當事人同意拍攝，皆會引人感到羞恥、厭惡，因此小鳳丈夫拍攝影片均屬猥褻影像，並依妨害秘密罪、違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。