日職千葉羅德投手「令和怪物」佐佐木朗希暫時從一軍離開（登錄抹消），下到二軍調整狀態。總教練井口資仁表示這是要讓佐佐木朗希恢復疲勞，跟他本人、教練團談過之後決定讓他跳過1次先發，準備好了再返回一軍。

佐佐木朗希4月經過兩場完美演出，第一次是對戰歐力士9局無人上壘、真正的「完美比賽（完全試合）」。接著他對戰火腿鬥士投出8局無人上壘，但是用球數到達設定上限而提前退場。24日他再戰歐力士，被敲6安打失掉2分，還有5次四壞球，連續17局完美表現中斷。

對戰歐力士的時候，佐佐木朗希不僅控球不理想，還與主審白井一行大眼瞪小眼。當時佐佐木朗希一顆削邊的外角球，捕手接住之後立即傳二壘抓跑者，佐佐木朗希對於判決很無奈而露出苦笑，沒想到主審很生氣，摘下頭盔走向投手丘，像是要威嚇佐佐木朗希。最後是捕手松川虎生從旁勸阻才化解了小小騷動。

這件事也引來日本球迷的嘲笑，首先是佐佐木朗希並沒有違規（規定對主審好壞球判決不得有異議），他只是露出苦笑。其次是佐佐木朗希今年才20歲，捕手松川虎生18歲，兩人合計年齡還比不上44歲的主審白井一行，但是白井一行表現得比高中生更幼稚。