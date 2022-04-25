美國F-35戰機部署立陶宛

就在西方國家援助烏克蘭，致力抵抗俄羅斯侵略之際，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形戰機已在全歐洲成為焦點。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，儘管俄烏都有面對空飛彈系統和戰機，但都未能在戰爭中控制空域。

而令人納悶的是，在俄烏戰爭中，一些最先進的武器，尤其是戰機，可能如何扮演要角，還有能從這場大戰中汲取甚麼教訓。加拿大皇家空軍前中校，如今擔任洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35資深試飛員的佛林（Billie Flynn）說，「閃電II」（Lightning II）不僅能加強北約防禦，還能在類似烏克蘭的戰況中發揮效用。

荷蘭4架F-35戰機部署保加利亞

眾所周知，俄軍侵略烏克蘭後，促使拜登政府對莫斯科實施嚴厲制裁，對烏克蘭提供大筆軍援，並在東歐部署F-35戰機。事實上，由於北約成員國波蘭和烏克蘭接壤，早在俄軍侵略烏克蘭前，北約就已在東歐部署F-35和其他軍武。

而俄軍在邊境集結大軍達巔峰時，美國從猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）出動了12架 F-35A 戰機，還有350名軍人到德國。接著2月22日時，6架F-35從德國斯潘達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）飛到北約前線，降落在波羅的海和黑海地區，以加強盟國防禦。

除了美國以外，西歐國家也在俄羅斯附近的保加利亞、愛沙尼亞，立陶宛和羅馬尼亞等盟國境內部署了F-35。例如，荷蘭就在保加利亞部署了4架F-35，為北約執行空中警戒巡邏任務。

儘管許多人認為，F-35 在當前衝突中的功能僅限於威懾俄羅斯，可是佛林說，它雖用來威懾，但「我認為，低估 F-35 的戰力，效率和殺傷力未免流於天真。」

美國決策者和軍事領袖雖說，絕不可能派F-35到烏克蘭，並強調這麼做無疑會使俄烏戰爭惡化，但F-35正在歐洲產生間接影響。如今各國都在評估，俄羅斯侵略烏克蘭後自身的戰力。

而其中很重要的一個層面在於，F-35部署東歐或許能打消俄軍擴大攻勢，侵略烏克蘭以外地區的念頭。佛林說，F-35最拿手的任務之一，就是制壓敵防空（SEAD），摧毀面對空飛彈和地面防禦，並建立空中優勢，繼而掌握制空權。

儘管近年來許多專家說，俄羅斯最先進的S-400能偵測到F-35，但佛林堅稱，F-35是專為在高威脅的環境中運作而設計，可以在不被S-400等高威脅系統偵測到的狀況下執行任務，如果有必要，甚至能摧毀那些威脅。