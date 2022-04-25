黃姓男子去年開車經過嘉義縣朴子市蒜頭大橋時，臨時停車在橋邊，下車查看輪胎有無異樣，順便觀賞風景拍照，不料，李姓男子騎機車撞到黃男的車子車尾，送醫搶救後不治，嘉義地方法院依過失致死罪，判黃男8月徒刑、緩刑3年。

判決書指出，黃男於去年6月24日下午3點多，駕駛自用小客車沿嘉義縣朴子市雙溪里157縣道，由南往北行駛至30.6公里處蒜頭大橋時，由於感覺車子怪怪的，臨時停車在橋梁上的路邊，下車察看輪胎有沒有異樣，後來看到朴子大橋的造型壯觀，就到路中央對著橋身拍照。

此時，李姓男子騎普通重型機車也由南向北騎經這個路段，不知何故，沒有注意到有自小客門停在路邊，騎機車就直接衝撞到自小客車輛的車尾，當場連人帶車摔倒受傷。

黃男聽到「碰」的撞擊聲後，驚覺不妙，趕緊回頭察看自己停車的地方，發現李男倒地受傷，立即報警，警消獲報後將李男送醫急救，李男經醫院診治有創傷性蜘蛛膜下腔出血、創傷性腸繫膜動脈破裂等傷勢，後來引發多重器官衰竭、敗血症，病情惡化，延至7月15日晚間11時9分許不治。

案發後，黃男坦承停車於橋上路邊，有欠思慮，自承國中畢業，務農為生，家境勉持，已與李姓死者的家屬達成調解及賠償損害。

法官審理認為，黃男觸犯刑法第276條過失致人於死罪，但黃男在案發現場向警方坦承自己肇事，堪認為自首，再衡酌黃男停車於橋上路邊是肇事次因，李男未注意前方路況而衝撞車尾是肇事主因，又考量黃男與李男家屬達成和解，因而依過失致死罪，判黃男有期徒刑8月、緩刑3年。全案可上訴。