曾因強制猥褻遭判處可易科罰金之刑6月確定的何姓男子，去年底2次在大台北客運公車上，伸手摸一名女子的大腿，台北地方法院考量何男犯後坦認犯行，依性騷擾罪判處拘役90天，可易科罰金。可上訴。

何姓男子在去年11月17日上午8點多從大臺北客運木柵站上車後，見一名女子旁邊座位無人，隨即坐到她身旁，並在公車沿臺北市文山區木柵路往新北市深坑方向行駛之途中，先將其左手掌放置於左大腿上，並趁她不及抗拒之際，刻意以手掌背觸碰她大腿之隱私部位。

去年12月8日上午8點，何男又在木柵站上車後，在公車行經木柵高工時，即藉機換座位坐到被害女子旁邊，以相同方式觸碰她大腿之隱私部位，被害女子向警方報案。

台北地院審酌何男為逞一己慾念，對素不相識之被害人為性騷擾行為，侵害她身體自主權，對告訴人身心造成影響，所為實不可取，惟念其犯後坦認犯行，態度尚可，但被害人表明不願和解之意見，判處拘役90天，可易科罰金。可上訴。