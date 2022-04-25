花蓮群聚案延伸。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮群聚案延伸。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮群聚案延伸。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮群聚案延伸。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮新增151中，社區感染有48人，且其中1名個案21日曾赴冠羽羽球館活動，因該處為密閉空間，縣府呼籲當天曾前往場館運動儘速前往慈濟醫院快篩。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增151例「通報」確診個案，仍以黃昏市場群聚案新增15人為大宗，不過攤商僅2人，其餘均是消費者與其家人，不過社區感染仍有48人，且其中1名個案21日曾赴冠羽羽球館活動，因該處為密閉空間，縣府呼籲當天曾前往場館運動儘速前往慈濟醫院快篩。另，衛生局也宣布，配合中央政策，今起不再公告確診者足跡公告。

衛生局長朱家祥表示，今天公告的151人是新增的「通報」人數，若與下午中央的數據有落差，是因為中央明天開始不再給予確診者案號，因此縣內今天只能從收到的通報確診人數進行分析報告，且早上與中央開會，部長定調今起不再有足跡公告，因此衛生局今天也不會公布足跡。

151例中，慈濟醫院外科病房再延伸1人；國軍花蓮總醫院4人，均為上周承接快篩服務的醫護及行政人員；部立花蓮醫院11人，10人是院內感染外溢的親友，1人則是曾赴生日宴者，該群聚迄今共279人染疫；小加拿大美語補習班2人，多是匡列居隔期間確診染疫。從宜蘭羅東婚宴群聚延伸的群聚案則是11人，主要是3名亞泥的外包商與其8名家人。

黃昏市場則是15人，分別是2名攤商，4名消費者及其9名9親友；花防部營區4人，為2軍人及其2家人；玉里鎮春日里社區部分1人，朱家祥補充說明，該案因經密切快篩與匡列，確診人數已逐漸收斂；外縣市13人，社區感染48人，疫調中41人。

朱家祥說，在社區感染中有名確診者21日曾到冠羽羽球館活動，呼籲當天曾前往該處者儘速前往快篩，且於其他疫調足跡發現，確診者足跡多分布在縣內大型市場、知名餐飲店等處，由於中央定調不再公布足跡，因此呼籲民眾，目前社區有很多地方都是高風險處，應隨身做好自身防疫。

另，縣長徐榛蔚補充說明，在各群聚分析中發現有許多確診者都是在居家隔離中由陰轉陽，由於居家照護與隔離都住在一起，呼籲民眾一定在室內一定要做好消毒，常把窗戶打開，讓空氣流通，減低室內病毒量。

此外，徐榛蔚強調，地方要與中央攜手合作，才能降低民眾疑慮，雖然居家隔離天數「3＋4」新制尚未宣布何時生效，不過還是請確診者能整理足跡與匡列名單，主動提供衛生局，減少醫院與衛生單位聯繫釐清的時間。

而朱家祥也強調，世界上沒有一個制度是最好、最理想及完全，但有最適當，中央會做出「3＋4」的決定，是經許多專家學者討論出來的結果，因此，花蓮縣政府屬中央底下的縣府，任何防疫措施都會跟隨中央步調前進。