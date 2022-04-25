有輛BMW重機在路口遭少年騎士以「切西瓜」撞倒。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

只能賣腎了！臉書流傳一段13秒影片，該影片中有輛BMW重機行經某路段，在路口遇上「切西瓜」左轉逆向的少年騎士，BMW重機騎士慘被撞倒；網友一見影片笑慘，「希望他有保超額險，R.I.P」、「這比撞到bmw汽車還吃力」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」發文，並上傳1部13秒影片；從影片中可見一名BMW重機騎士行經路口時，被一名少年騎士以「切西瓜」方式左轉逆向撞倒，原PO也上傳照片在貼文寫下「笑年欸，面青筍筍喔」。

有輛BMW重機在路口遭少年騎士以「切西瓜」撞倒，網友一見驚呆「要賣腎了」。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

貼文一出，網友笑翻紛紛留言表示，「勇者轉法」、「只能賣腎了」、「給年青人一個難忘的經驗」、「希望他有保超額險，R.I.P」、「吃力啊」、「這比撞到bmw汽車還吃力，沒關係，年輕人還可以打工還」、「我以為只有老人家才會靠左吃對向左轉」、「是時候讓父母上場了，生孩子真是一場豪賭」。

另外有眼尖網友指出，被撞的BMW重機疑似是「HP4 Race」，要價399萬元，該重機一倒維修費40萬元跑不掉，甚至有網友認為若外觀嚴重受損，維修費可能50萬元起跳，也難怪照片中的肇事少年「面有難色」。

「BMW HP4 Race」重機全球限量750輛，2017年時，全台僅有一輛，要價399萬元。（報系資料照）

不過倒是有網友認為這是一般版BMW重機，他表示「三角台沒有雷雕，沒有到hp4，也沒有到race 版」，並認為「Race 版沒辦法領牌」。

據了解，「BMW HP4 Race」重機全球限量750輛，2017年時，全台僅有一輛，其特色為擁有僅7.8公斤的碳纖維一體式車架，搭配215hp的馬力輸出，售價為399萬元。