疫情期間，是方電訊（6561）070網路電話需求顯著成長，而微軟也觀察到各大企業針對通訊的品質與附加功能的需求日益加深。因此，微軟決定在Teams既有的基礎上，再整合是方070網路電話的通訊功能。

是方電訊表示，如此一來，微軟Teams企業用戶可同時擁有網路協作、會議工具及語音通訊等服務，具備行動辦公室的即戰力。

新冠肺炎疫情肆虐全球，防疫作戰已提升為國安層級，各國企業既要維持正常運作，又要兼顧營收績效，如何避免人員接觸感染已成為企業必須克服的課題。

微軟Teams具備通訊和協同運作服務優勢，整合聊天、視訊會議、文件儲存及Office365等強大功能，搭配是方070網路電話服務，可提供網路協作、會議工具及電話通訊等一站式服務，讓企業用戶輕鬆透過手機、平板與電腦即可隨時隨地開會洽公，如同行動辦公室隨身帶著走。

是方電訊規劃處副總經理江文漢表示，無論是疫期或數位轉型所需，企業很難再以原有的固定模式運行，隨時隨地都能辦公與溝通協調已是營運基本需求。事實上，企業經營者的思維也在改變，避免大舉的資本支出之外，更要精選具成本效益的好工具，而微軟和是方的合作不僅滿足其需求，更有助於提升企業競爭力。

台灣微軟Microsoft365事業部副總經理朱以方指出，無論是因應疫情的居家或者混合彈性辦公，抑或是開放無固定座位式的辦公室設計已成企業新常態，員工將不再受限於桌面電話，只要有手機、平板或筆電，隨時隨地都可以使用Microsoft Teams溝通與協作，並透過是方070網路電話擴增對外聯絡功能，在大幅降低電話費用的同時，還能整合上下游供應鏈、合作夥伴及客戶在協同合作圈裡。

為加速企業的數位轉型，是方特別提供早鳥特惠方案，微軟Teams用戶，每月188元即可享用Teams外撥電話服務，而且月租費完全可折抵通話費，每個070門號都是DID（Direct Inward Dialing）專線，等同行動分機，在家也可以接聽處理公司電話，且全公司共享全部月租費折抵通話費。

此外，是方電訊也致力打造一站式雲端應用服務平台，並積極與國際知名雲端大廠合作，讓企業客戶營運突破區域與系統的限制，成功邁向數位轉型，得以藉此提升營運效率以及國際競爭力。