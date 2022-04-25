5月綜所稅信用卡繳稅大戰開打，各大行庫已火力齊發推出分期、現金回饋、滿額禮等優惠爭取繳稅大戶，其中，兆豐銀推出最高30期優利1.88％的分期繳稅、12期零利率，和不限金額的0.25％現金回饋；合庫銀則推出單筆達30萬以上可享0.25％現金回饋優惠、12期零利率；一銀則宣布推出18,888元超高回饋與12期零利率。

合作金庫銀行表示，今年提供信用卡繳納綜所稅皆免手續費，並提供二大優惠供選擇：一、不分期最高享0.25％現金回饋：繳納綜所稅並新增一筆一般消費且至合庫app完成限額登錄，可享0.2％現金回饋，單筆達30萬元以上享0.25％現金回饋，上限10萬元。二、分期優惠0利率再享分期禮：單筆3,000元以上提供3、6、9分期0利率，使用台灣PAY掃碼繳納或單筆稅額30萬元以上享12期0利率。

兆豐銀行則宣布放送四大繳稅優惠，包括：1.全卡不限金額0.25％回饋；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2％回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅不限名額最高送千元刷卡金；兆豐並表示，今年已有單筆繳稅高達4億元的大戶提前上門調高刷卡額度，對比去年單筆最高刷出1.8億元，今年刷卡繳稅金額應會更高。

合庫指出，國稅局今年進一步推出「手機報稅2.0」服務，除原可下載所得及扣除額資料，再新增編修扶養親屬完整報稅功能，合庫亦提供民眾手機申報綜合所得稅後，可直接連結至合庫行動網銀選擇信用卡或金融卡繳納稅款完成報稅。

第一銀行也宣布，今年推出震撼市場的18,888元超高回饋與12期零利率活動，同時鼓勵運用手機報稅；一銀信用卡亦重金鎖定綜所稅大戶，不論是刷卡或使用台灣Pay綁定一銀卡，都可享一次付清免手續費，再依稅額級距加碼高額回饋，全卡友繳稅金額達50萬元（含）以上，最優回饋2,000元；另，持第一銀行綠色信用卡，包括了GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡等，或理財貴賓戶，一銀特別祭出免登錄最高直衝18,888元的回饋。

一銀指出，持一銀綠色信用卡繳納牌照稅、房屋稅與綜所稅，單筆稅額滿3,000元，可享3、6、9或12期零利率，讓卡友分期輕鬆繳、資金靈活調配免煩惱。此外，第一銀行綠色信用卡於綠色消費通路（包括了里仁、義美食品、馬可先生麵包坊、GoShare、WeMo、iRent、臺鐵、高鐵等），還可享最高30％刷卡金回饋，提供報稅卡友購物優惠。