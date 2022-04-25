群創將在Touch Taiwan中展出大尺寸浮空顯示器、全系列高階VR、高規電競顯示器等，搶元宇宙商機。

群創首發展出高達140公分「大尺寸浮空影像顯示器」，整合大型顯示基板能力與特殊光學設計，將影像栩栩如生浮現於眼前，打破空間限制，未來市場上將可與新型態電商與智慧教育等場域應用結合。而此技術亦榮獲「2022智慧顯示應用大賞」（SDAA2022）之智慧育樂獎殊榮，其卓越的創新技術與雄厚的研發實力深受評審肯定。

隨著元宇宙新浪潮下，沉浸式虛擬體驗已受全球科技大廠所重視，據研調TrendForce指出，2025年全球虛擬實境應用市場規模將達83.1億美元。群創瞄準此商機，展出2.08至3.1吋全系列高階VR，包括「2.08吋輕量旗艦VR」，採用獨家整合顯示面板與系統技術，使顯示器達超輕巧易攜帶，同時具備高對比、高色飽及高刷新率，使沉浸式畫面更加立體逼真。首發「2.27吋超高解析度VR LCD」，其榮獲「顯示器元件產品技術獎」（Gold Panel Awards2022）之卓越技術獎殊榮，以具備業界超高解析度達2,016ppi可有效解決窗格效應。

「2.56吋miniLED VR」，採用群創miniLED背光調控技術，一舉推升高動態對比畫質與高亮度，使畫面呈極致純黑與逼真色彩，並結合高色域、低功耗等優異特色，大幅優化沉浸式視覺體驗。另外，「3.1吋高解析度光場VR」，透過群創高解析度面板技術及搭載中光電的特殊光場技術，在經濟部Ａ＋計畫支持下，完成3.1吋高解析度光場VR眼鏡，具備有視力矯正的功能，且大幅減緩市面VR眼鏡所帶來的視覺疲勞及暈眩問題。

受惠元宇宙新商機發酵，全球電競市場需求持續強勁，群創開發一系列多元尺寸電競顯示面板，涵蓋筆電、顯示器與大型電視等多元應用。「18吋360Hz電競筆電」，具備極窄邊框設計、業界最高刷新率（360Hz）等技術，「27吋miniLED超競速電競螢幕」採用群創InnoLED技術，以高階IGZO面板搭載miniLED技術，是目前市售最高刷新率300Hz miniLED，且支援超高動態對比（HDR1,000）、DCI-P3廣色域。

群創獨家「28吋4K低藍光電競顯示器」，以超越市售的電競螢幕反應速度規格，縮短40％螢幕反應速度。「65吋240Hz miniLED電競電視」採用高刷新率及miniLED高分區數技術，讓玩家可享受流暢無殘影的遊戲體驗。