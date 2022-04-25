丹麥風機大廠維斯塔斯（Vestas）25日宣布與合作夥伴-天力離岸風電公司，在台灣生產第一支本土製造的葉片，正式完工，創下V174-9.5MW（百萬瓦）離岸風機本土化里程碑。上述葉片今年將安裝在合作夥伴丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發的彰芳暨西島離岸風場。這是Vestas與台灣供應商密切合作，及投資本土供應鏈的重要階段性成就。

Vestas亞太區營運長Michael Balvers表示，葉片是風機零組件中，生產技術最複雜的項目之一，因首次在亞太地區生產風機葉片，極具挑戰，但在來自印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）葉片廠的開創團隊，及來自亞太地區各地和丹麥團隊專業的協助下，我們克服了這些挑戰，秉持Vestas自豪的安全及高品質，成功在台製造第一支本土風機葉片。

上述風機葉片重達35噸、全長85公尺，由台灣本地生產的材料製成，並由位於台中占地21萬平方公尺的製造廠製造。該製造廠目前擁有400多名員工，正逐步優化製程，以提高產能，滿足台灣離岸風電計畫的需求。

Vestas台灣區總經理Alex Robertson強調，公司成功製造第一支V174-9.5MW風機葉片，對於不斷成長的台灣離岸風電產業，是一大進步，也是相當大的成果，Vestas將繼續投入大量資源，發展在台供應鏈。 CIP彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou指出，這是彰芳西島風場和Vestas致力於打造本土供應鏈的技術轉移和人才培訓的階段性成果。我們恭喜合作夥伴Vestas和天力，在維持國際品質標準的前提下，更提前實現了政府預期本土化葉片生產時程。我們期待在未來能夠看到更多本土化風機零組件，在風場出現。

天力離岸風電董事長吳坤達透露，製造台灣第一支本土風機葉片，是天力的重要進展，也是台灣離岸風電產業邁出的一大步。我們克服了許多難關。例如，建設製造廠時，曾缺乏原物料，在技術移轉的過程中，COVID-19的邊境管制，也影響工程師和資源進入台灣。儘管如此，我們還是抱著堅定信念和決心解決了各種困境，催生了台灣第一支本土風機葉片的誕生。

從2000年安裝了第一台陸域風機V47開始，Vestas致力於台灣市場經營至今二十多年，目前正在台灣開展容量近1.2GW（十億瓦）的離岸風電計畫。目前Vestas在台有125名員工，持續推動台灣綠能產業發展。