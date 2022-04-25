台中市長盧秀燕表示，台中市今日本土確診個案新增201例，依個案年齡來分，未滿12歲 18例，12至64歲177例，65歲以上6例。（盧金足攝）

台中市25日本土確診個案新增201例，衛生局長曾梓展表示，發生幾起重要群聚或風險案，包含北區五權國中女足球隊新增確診7例(3例教練、4例選手)；大里某長照機構新增7例，累積11例確診；某大學旅遊群聚新增4例確診；阿妹演唱會新增1例，中市累計42例。

教育局長楊振昇表示，五權國中去北部比賽後，返校要上課前進行快篩，目前有3名教練與4名選手確診，該球隊人員計有3名女教練，18名選手，還有5名親友到場幫忙加油，其他人員匡列是否染疫，繼續追蹤觀察。

台中市長盧秀燕表示，台中市今日本土確診個案新增201例，依個案年齡來分，未滿12歲18例，12至64歲177例，65歲以上6例；在性別部份，110名男性、91名女性，依據感染源分類，密切接觸者85人，調查中116人。

盧秀燕指出，中央有意縮短居隔期為「3＋4」，台灣正處於疫情快速升溫期，再次提醒市民好朋友，務必留意個人防疫措施，盡可能減少外出。