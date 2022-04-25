擁有「羊絨針織之王」美譽的malo，全球僅有20多間專賣店，臺灣唯一的旗艦店就座落於超五星級的台北文華東方酒店1樓精品廊。臺灣地區總代理、世新國際總經理鄭貴尹在店內接待重要客戶時，很常聽到客戶說的一句話就是：「喔！我20多年前在國外就買過malo，品質真的好！」

奧斯卡獎影帝得主 柯林.佛斯(Colin) 以malo頂級針織杉為日常穿搭.

在malo官網秀出的品牌愛用者，如出演《金牌特務》的奧斯卡影帝柯林.佛斯(Colin Firt)、日本女星廣末涼子、金球獎影帝李察.吉爾、女星齊薇格(Renée Zellweger)等，有不少是他們的舊照。

重點是，雖然是舊照，但這些巨星名人身上穿的malo，至今依然有著滿滿的經典時尚感，一點也不退流行！

日本早稻田大學明星學霸廣末涼子以malo展現優雅氣質。

鄭貴尹介紹，世界經典時尚的源頭不是法國，就是義大利。法國講究皇室奢華風格，最喜歡用蕾絲的材質，穿著的舒適性反而不是重點，而是要求貴氣；義大利則是文藝復興的發源地，人們追求嚮往的是如同民選政治家、演員、暢銷作家和藝術家的日常生活，講究、有個性又不失自然的俐落大方。

本季度最受年輕新貴所追捧的棉麻手工混紡編織皮革手拿包，輕盈結實的涼爽觸感，帶給消費者可靠的真實感受。

而1972年創立至今半個世紀的malo就是來自文藝復興的搖籃—佛羅倫斯（Firenze），所有的產品扣緊「最高品質、手感輕柔、貼近肌膚並俐落簡潔」的原則，該品牌製作的產品經過國際ISO嚴格的檢視並訂出標準生產流程SOP，一時之間歐洲各大精品服裝品牌均以malo為業界生產標準（簡稱malo standard)；但它費工費時和超高原物料品質的應用，始終令各大品牌難以仿效；量少而質精，這也是malo自1972年創立以來，即使歷經50年歲月的發展，全球依然只有20餘間品牌專賣店的原因。

義大利國寶級的malo品牌成立於1972年，直至今年邁入第50個年頭，圖為1972年攝於品牌總部作坊之一隅。

既然是「經典」，那麼源遠流傳的秘訣必然得是「耐用」，如此一來，首先原物料的應用就真的極度講究。以往不喜歡穿羊絨衫的人是因為它有「刺刺」的感覺，或是穿久領口、袖口就變形了，但在malo品牌不會遇到這類的問題；原因是malo採用外蒙古高原的頂級羊絨，長纖維平均直徑從11.5微米到24微米都有，比普通羊毛更細、更軟、更有光澤、更有彈性，並且成本也更高，使原本排斥穿羊絨衫的人第一次試穿malo羊絨產品後直呼舒適，從此愛上這種溫暖的擁抱，冬暖夏涼，即使直接貼身穿，也不會不舒服。

年輕設計師正為針織產品進行打樣，每一件出自malo的手工針織服裝都是品牌的驕傲，平均一件需耗時8至16小時。

義大利時尚品牌都有獨特匠心的傳統技法，更何況是已有五十年歷史的malo；它使用義大利獨有的專利工業「圓盤針織機」，織出來的布料即使在多年後有一根線斷裂也不會影響左右上下的織線；如此一來，經常伸縮、磨擦的袖口、領口，穿再久也不會變形。

malo的傳統紡織工藝在科技工業的加持下，帶動全球羊絨針織市場發展，成為更有價值的時尚產業鏈；malo的「羊絨針織之王」名號不脛而走。

國際媒體譽為「羊絨針織之王」的malo，兼具融合時尚工藝於一體，是義大利政府在國家織品工業技術開發上重點支持的對象。

鄭貴尹說道，如果衣服始終不變形、不褪色，即使2、30年後從衣櫃翻出來依然像新的一樣，請問怎麼會退流行？就像一直愛用malo品牌的明星們，即使歲月流逝，但他們穿的malo還是像二十幾年前一樣的時尚經典，明星們的青春就永遠留在影迷的心中。這也是許多明星，如柯林.佛斯喜歡把malo當作日常服飾的最主要原因，因為它為全球簡約時尚寫下了標準。

malo成立之初即立志為每一個人用心織出全品項的日常穿搭，帶給所有家庭本應擁有的美好生活。

世新國際從1995年開始在臺灣經營malo品牌。期間，malo佛羅倫斯總部曾經歷大水災、政府救市入股、俄羅斯富商收購入主、義大利慈善鉅子買回等重大變動；即使，有段期間新款服飾因領導人及設計師的頻繁變動，造成推陳出新較少、較慢，但憑藉它令人望塵莫及的高超技藝和堅定信念的品牌哲學，malo依然是眾多忠實顧客的唯一選擇。

台北文華東方酒店一樓精品廊的malo為臺灣唯一品牌店，低調優雅的質感陳列，只為講究內涵的當代人士而存在。

臺灣曾經是紡織代工王國，由於台商外移，陸企崛起，東南亞產業鏈日趨完整，加上臺灣市場規模原本就不夠大，產業發展後續乏力。

雪上加霜的是兩岸沒有互信，以致於東協10+1、RCEP、或與G20成員國的FTA等關稅互相減免協議，台灣皆難以繞過中國而加入；即使是現在正在爭取的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣的加入依然困難重重，服裝紡織產業因此量縮成為「夕陽慘業」。

鄭貴尹從家族兩代經營義大利經典時尚精品的經驗得出一個道理：時尚產業才是最博大精深、歷久彌新的產業。

鄭貴尹指出，人的一生，除了購買不動產，最大宗的花費就是購買各種時尚產品，只要是人都會被美好的人事物所吸引，且所有年齡層都想追求更加年輕與時髦！服裝、配飾、手機、包包、手錶、眼鏡等，年輕人需要，年長者更需要！在義大利、法國、瑞典、日本、西班牙、新加坡等長期重視時尚產業的先進國家，他們的國家首富經常就是時尚品牌或平台的老闆。

註：鄭貴尹 Tim

米蘭聖心天主教大學工商管理碩士、中國文化大學法學博士研究員。曾任上海易居網路科技執行董事、米蘭世貿展覽中心產業分析師、東林科技集團發言人（股票代號3609）。

現為中國文化大學時尚與創意產業品牌建構及經營學士班助理教授、世新國際事業公司總經理，該公司為歐洲多個高端精品時裝品牌在臺灣的指定合作夥伴，目前經營的品牌有世界男裝排行第一，有「男裝界的法拉利」之稱的Kiton、世界排行前五大，有「男裝界的勞斯萊斯」之稱的Stefano Ricci，以及高級女性時裝品牌 FABIANA FILLIPI及「羊絨針織之王」 malo。