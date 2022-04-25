金馬影帝梁朝偉出道逾40年，以精湛演技、低調的個性備受影迷喜愛，他去年拍完電影《尚氣與十環傳奇》後，就鮮少出現在公開場合，昨（24日）卻驚喜現身日本男星妻夫木聰的IG，59歲的影帝風采獲得盛讚。

妻夫木聰24日晚間在IG上傳與梁朝偉的合照，開心地寫道：「到現在還不敢相信，度過像夢一樣的時間，希望有朝一日可以一起拍戲」更標記梁朝偉直呼：「光是知道我這個人就已經很幸福了」、「從來沒見過心地這麼善良的人」，興奮的心情完全藏不住，最後一張照片還放梁朝偉露齒笑的獨照，可以看到他留著短髮、身穿深黃色的休閒衣，眼角流露成熟的痕跡，59歲的真實狀態綻放獨特魅力。很少更新IG的梁朝偉，也在IG限時動態轉PO與妻夫木聰的同框照。

事實上，梁朝偉12日才和香港女星「波波」黃婧靈合照，當時人還在香港，想不到過2周就飛去日本，妻子劉嘉玲曾形容「他很享受寂寞，可以一個人飛去日本住幾個月，他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心。」但劉嘉玲補充：「他也付出很多，他忍受我很多，我也忍受他很多。」表示婚姻的相處之道就是相互忍。