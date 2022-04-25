華視一周出包三次，民進黨立委賴品妤爆華視出現第四次失誤，即華視出的道歉啟事中，將「謹」此說明更正，寫成「僅」此說明更正，怒轟出包演成連續劇；國民黨立委鄭正鈐痛批，比照當時中天在52台被下架的理由，NCC不應獨厚某一家業者，即使狀況這麼糟糕還持續護航包庇。

賴品妤指出，理論上華視在出了這麼多包之後，皮應該要繃得很緊，沒想到同樣的劇本昨日又再度演出，在行政院長蘇貞昌被誤植為「總統」之後，其實還有第4次，即是華視出的道歉啟事，將「謹」此說明更正，寫成「僅」此說明更正。

賴品妤痛批，意思是只有在這裡道歉，在其他地方不道歉嗎？」，第1次出錯是悲劇、第2次是鬧劇，那第3次、第4次是連續劇嗎？凸顯出華視問題嚴重，不是董事長、代總經理請辭就可以解決，要求文化部盡速從《公視法》修法進行徹底的改革。

文化部長李永得說，目前正積極進行中，但以階段急迫性來看，希望先把這一屆新的董事會先組成，然後不管有沒有組成，下個會期一定會把修法內容送進立法院。

鄭正鈐表示，華視接連出三次包，現在就連道歉啟示都可以出錯字，對於接連出包NCC是否要開罰？NCC主委陳耀祥指出，目前先進行行政調查，再依照法定程序做審議，若有違反相關廣播電視法，該裁處就要裁處。

鄭正鈐指出，千萬不要因為華視當時能夠上架52台，是因為陳耀祥極盡最大力量去做政治操作護送，現在又持續包庇華視，當時要讓華視上架，就必須有足夠的品質與能量，顯然完全沒有做到，卻硬要讓他入主52台。

鄭正鈐強調，NCC應按照同樣標準執行，看到華視頻頻出包與實際狀態時，再比照當時中天在52台被下架的理由當中，看到NCC雙標情形不斷出現；陳耀祥澄清，法律都依樣，中天是一個長期過程，並不是幾次問題，未來進行評鑑當中，這是重大考量事件。

鄭正鈐直言，NCC應用同樣標準面對不同業者，不要獨厚某一家特定業者，一定要護航到不行，即使情況這麼糟糕，還要持續護航，這是非常不足取。