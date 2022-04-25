在美股上週大跌衝擊下，台股今(25)日開低走低，終場大跌超過400點，收在16620.9點，不僅跌破3月8日低點，更改寫2021年10月8日以來波段新低。PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮認為，近期投資情緒主導盤勢表現，在資金緊縮、烏俄戰爭影響、下半年需求面可能放緩等影響之下，目前美歐市場對未來展望皆轉趨保守，國際資金對亞股的態度也將保守以對，料亞股盤勢震盪可能加劇。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，今天台股各類股盡墨，僅有部分防疫股獨強，跌幅不到-1%的抗跌類股有網通的-0.88%與食品股-0.95%，而生技、電器、運輸、電子零組件跌幅逾-4%墊底。

葉獻文指出，通膨、國際經濟數據、終端需求雜音等讓市場對未來展望轉為保守，加上聯準會堅定的鷹派立場讓市場出現明顯拉回走勢，且本週美股將公布財報企業超過1100家，與台股相關供應鏈高度連動的美國重量級科技股，如德儀、高通、英特爾、蘋果等都將公布財報，使得觀望氣氛再起，投資人將從中找尋經濟狀況、消費展望，以及企業對抗通膨的能力的線索，預期本週台股呈現區間震盪機率高，若能釋出正向展望，可提振近期震盪行情走勢。

葉獻文說明，由於指數持續落於各天期均線之下，且跌破今年來低點，預期短線投資氣氛欲強不易，指數震盪走勢將加劇，建議投資人適度逢低承接訂單能見度高、展望具高成長性等優質股，亦可挑選高殖利率優質個股。

安聯投信台股團隊表示，電子股方面持續聚焦資料中心、車用以及工業用需求；長期趨勢明確的IP/ASIC、高速傳輸、ABF與晶圓代工等，亦為有望可打破景氣週期循環的趨勢成長股。

在非電族群部分，安聯投信台股團隊表示，在各式變數與動盪下，傳產金融族群可關注持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業與公司，並關注高殖利率概念股如水泥、鋼鐵、銀行股、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群等。

安聯投信台股團隊也提醒，目前的市場修正壓力仍聚焦在晶圓代工上游訂單放緩的狀況，而相關訊息預期可能要到5月初後才有望逐漸明朗，建議在這之前仍宜以較為保守進行投資操作、不宜躁進。