歐洲股市在周一早盤下跌。有關中國經濟放緩和美國將加速升息的擔憂，掩蓋了市場對馬克宏連任勝選帶來的舒緩提振。

周一泛歐Stoxx 600指數跌6.73點或1.48%，為445.99點。稍早一度大跌1.9%，讓指數來到近一個月新低。

周日的選舉結果顯示，親歐盟的中間派馬克宏在法國大選中獲勝。選舉結果在周一短暫地推高歐元，讓市場感到安心，法國將繼續努力建造一個統一的歐洲。

在過去兩周，法國股市表現優於歐股Stoxx 600指數，主要是馬克宏當時聲勢有望當選；而競選對手勒龐(Le Pen)的支持度在更稍早時曾經一度攀高，勒龐主張將關鍵產業收歸國有，並要大幅減稅，讓市場感到不安。

亞洲股市周一創近一個半月最差表現；中國疫情惡化，北京可能緊接著上海，要進入封鎖狀態，增添市場對中國成長的擔憂。

華爾街股市上周五皆大跌超過2.5%；投資人預期美聯準會將採取激進措施，抑制通膨。