受到Mini LED應用需求帶動，投顧法人點名兩個股，預估其可帶動今年營運成長動能。

富采投控(3714)2022年資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元。Mini LED產能方面，去年第四季至今年第一季透過改善良率、生產效率等方法，年產能約提升至120萬片，公司預計今年上半年將繼續擴大Mini LED產能至150萬片。因持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，法人預估2022年營收、毛利率同步走揚，帶動整體獲利增長。

隨著Mini LED整體市場需求的擴大，富采陸續將Mini LED晶粒與模組導入於多款大型品牌的顯示與IT產品中，更被市場譽為Mini LED領頭羊。身為產業技術領導者，此次在周三開幕的TOUCH TAIWAN智慧顯示展展區中，富采不只在車用、電視、IT等多元應用產品中展現Mini LED COB及POB兩種不同技術含量的背光技術，也展示了由聚焦超小間距直顯技術的元豐新科技以倒裝Mini LED 0404封裝及特殊模組技術製作成令人驚豔的超高色彩飽和度與極致黑5米巨屏。

晶元光電展區內設立的Micro LED包廂內也有多項解決Micro LED量產瓶頸的關鍵技術以及與策略夥伴合作完成的Micro LED高對比顯示屏。隆達電子則首度展示全球首創的Micro LED微晶粒封裝技術(micro chip in package)及轉移技術，展區將展現內含R/G/B Micro LED及主動式驅動的全球最小微晶粒封裝，此技術不只大幅降低模組設計的複雜度，也能減少20%以上的能耗，此外，視覺表現也較一般Micro LED產品更為細膩，而另一款5.1吋透明Micro LED顯示器，為隆達電子與X Display再度合作之產品，採用RGB Micro LED晶粒、Micro驅動IC並結合透明玻璃基板，穿透率大於70%，亮度可達3000 nits。主要提供Micro LED代工服務的晶成則展示Micro LED的高規格製程平台。

惠特(6706)因客戶持續擴產且新增歐系代工客戶，惠特已於去年第四季進行擴產，2022年點測機、分選機設備產能增幅可達30~40%。預估點測機、分選機及代工業務營收持續增長。而公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲，因其營收基期低，預期成長動能最為強勁。整體而言，受到Mini LED應用需求帶動，法人預估2022年營運動能持續向上。

惠特3月營收6.06億元，月增0.12%、年增49.14%，表現符合原先預期，差異數成長0.10%；受惠於Mini LED設備訂單及代工業務帶動，營收持續季增，第一季營收18.16億元，年增53.42%、季增10.93%，3月、第一季營收雙雙締造歷史新高紀錄；法人預估，首季毛利率小幅下降，營業利益季增2.32%。若較無處分利益挹注，法人預估稅後純益季增2.35%。