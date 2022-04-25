不健康飲食、缺乏運動、不當飲酒及吸菸是非傳染病的健康四大危險因子，中醫大新竹附醫院長陳自諒為提升民眾健康飲食觀念，由臨床營養科與院內美食廣場店家合作推出3種「健康餐盒」，分別是需要血糖控制或減醣飲食族群的「控醣餐盒」、需要低蛋白飲食的「勝利餐盒」及適合低鈉減脂的「紓壓餐盒，讓民眾遠離慢病。

營養科組長黃琳惠提出，目前外食烹調常以高油、高鹽等方式料理達到精緻與美味，難以符合國健署推廣的「國民飲食指標」，也就是多蔬食少紅肉、多粗食少精製，飲食多樣化、盡量少吃油炸和其他高脂高糖食物。

有糖尿病、腎臟病、高血脂或高血壓等慢性疾病的民眾，吃外食往往填飽肚子，身體健康卻大打折扣。

營養師陳芷嫺表示，為讓民眾到院後，能夠享用到健康又美味的餐點，與美食廣場店家合作推出三款「健康餐盒」，讓不同需求的民眾有更健康的選擇。

「控醣餐盒」選擇原態高纖維食材，保留食物富含的維生素及礦物質，像糙米紫米飯及大量蔬菜，有助腸胃蠕動，延緩餐後血糖上升，同時限制總醣量攝取，吃好吃飽輕鬆控醣，適合有「低醣、減醣」需求的民眾。

「勝利餐盒」提供優質蛋白質如雞肉、豆製品等，同時限制總蛋白質攝取，避免過多含氮廢物產生，菜色輕度調味，並改用白飯及水煮青菜，減少飲食中鈉、鉀、磷離子的含量，降低腎臟代謝負擔，適合需要「低蛋白飲食」的民眾。

「紓壓餐盒」以胡蘿蔔素、花青素等富含各式植化素的蔬菜，增加抗氧化能力，並選用雞肉、魚肉做為主菜，減少飽和脂肪酸攝取，同樣避免過度調味，透過健康飲食降低罹患心血管疾病風險，適合「低鈉、低脂、得舒飲食」的民眾選用。

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