一名黃姓男子2021年7月駕駛貨車行經國道1號北上麻豆路段，途中變換車道卻未全程打方向燈，遭到後方民眾檢舉，警方受理後，依法開罰35張各3000元的罰單，累計10.5萬元罰鍰。黃男不服提起行政訴訟，台中地院法官認為，警方開罰不符合比例原則，已過當，撤銷其中30張。可上訴。

判決書指出，2021年7月11日下午4時42分至5時11分之間，黃男駕駛小貨車行經國道1北上297.1k至241k，期間多度變換車道不打方向燈，經民眾檢舉，國道公路警察局第四大隊依法開罰35張罰單，每張3000元，共計10.5萬元。案經黃男不服，提起行政訴訟。

黃男主張，他的確有在上述路段變換車道沒全程打方向燈，但他該處路段並非隧道，且多次違規行為間隔未達6分鐘，認為35張罰單中僅有5張成立，其餘應撤銷。

台中地院法官指出，道路交通管理處罰條例規定，違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，才可連續舉發，認為黃男在29分鐘內被連開35張罰單已違反比例原則，顯屬過當，故撤銷其中30張。可上訴。