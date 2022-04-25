何超儀相距20年後重返義大利烏迪內遠東國際影展。（852 Films提供）

詹瑞文（左起）、何超儀、監製陳子聰、導演陳金一同台亮相。（852 Films提供）

「搖滾女王」何超儀遠赴冰島拍攝的音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》，於台灣時間24日在義大利烏迪內遠東國際影展首映，她與共同監製的老公陳子聰、主演「喜劇教父」詹瑞文以及導演陳金與觀眾見面，不走正襟危坐的開場形式，改以延伸自電影精神的沈浸式體驗，與觀眾大玩互動團康遊戲「老師說」。

由於《尋找極致的喜悅：火與冰》拍攝手法實驗創新，何超儀一直擔心觀眾會看不太懂，也不希望用太沉悶的傳統開場介紹電影形式，突發奇想改由詹瑞文帶領觀眾玩起互動團康遊戲。他們希望大家看了這部片之後，懂得尋求心靈上的快樂而快樂便是來自純真，因此先在現場藉由一個很單純的遊戲可以更加明白，那就是「老師說」。

「老師說」是很多人喜歡玩的互動團康遊戲，只有在下了「老師說」的指令，參與遊戲者才能執行動作，否則在沒有「老師說」的情況下，執行動作便算是犯規。詹瑞文親自示範「老師說」，犯規的觀眾會被叫「笨蛋」，一開始他說：「老師說，舉手」，台下觀眾立刻跟著舉手，後來他說「放下」，幾乎一半的人放下手，立刻被他打趣笑「笨蛋」，後來要全場觀眾笑翻。

距離何超儀上次來到義大利烏迪內遠東國際影展已是20多年前，那時她因演出《紫雨風暴》入圍最佳女配角而來，她坦言當時自己仍是新人，這次再回來居然有工作人員仍認得她，讓她受寵若驚，覺得特別親切。而在前一晚的開幕酒會中，她遇到為港片《飯戲攻心》來義大利參賽的「香港女神」鄧麗欣，特地給予加油打氣，希望他們可以抱走最佳劇本獎，場面相當溫馨。