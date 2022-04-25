國民黨陷入桃園市長提名僵局，在地立委呂玉玲、台北市議員羅智強皆宣布投入參選。獲得國民黨提名參選台南市長的台南市議員謝龍介指出，藍營在桃園的基本盤還略大於綠營，且藍營的勝率大概有6成，現在卻「好好鱟刣甲屎那流」(台語，意指不會做事，把事情弄得一團糟)；面對提名僵局，他認為黨中央應該以科學的依據說服當事人。

謝龍介今天(25日)在網路節目「今天誰來沛」中表示，台南是國民黨的艱困選區， 團結在一起都很困難了，更不要說分裂，「沒有分裂的本錢，就不會說分裂」。至於桃園的部分，國民黨有贏的機會，勝率在6成以上，且不論是在大家的認知裡，還是民進黨內部評估，局面都是藍不小於綠，還略大於綠。

對於國民黨的桃園市長提名風波，謝龍介感嘆「好好鱉刣甲屎那流」，「桃園就是這樣，本來有贏的機會」，不管過程如何，黨中央在不辦初選的情況下，要運用智慧說服支持者；同時，也要用科學的依據說服當事人。

謝龍介認為，民意本就起起伏伏，不太會有辦初選遭對手陣營灌票的問題存在，民進黨辦初選會不會被國民黨影響？影響的了嗎？國民黨辦初選，民進黨影響的了嗎？為何兩黨最後都趨向於採用全民調當成提名依據，都有其道理，不要自己高估自己，兩黨的支持度都不會超過30%，中間選民才是影響提名重點。