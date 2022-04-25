日前一位服務於金門縣警局金寧分駐所的謝姓警員舉槍自戕，引發社會嘩然。新北市議員金瑞龍表示，綜觀近10年來，已發生多起警員自戕事件，呼籲相關單位，一定要加強關懷警員身心健康，避免憾事一再重演。

金瑞龍指出，據警政署警察人員平均死亡年齡暨健康監測統計報告，2010年到2019年近10年期間，蓄意自我傷害的警員高達47人。目前全國警政單位皆設有關老師這樣的心理輔導單位，提供警察同仁心理健康方面的諮詢輔導，關老師就像民間的張老師一樣，希望透過諮商制度，及早發現並陪伴有需求的警員走出內心陰霾、健全心理健康。

金瑞龍說，每次聽到這種憾事，都感到非常難過與不捨，警察工作壓力很大，在職場上及精神上易遭巨大挑戰，不管是生理或心理，常常都會面對到許多困境，如何去自我調適，是非常重要的課題，也呼籲相關單位，一定要加強關懷警員身心健康。

新北市警局諮商股李翊瑄指出，新北市關老師有相當成效，除諮商股本身的關老師外，還特聘心理諮商師於新北市警局「駐點」，一個月大約會安排2個時段，提供警員心理諮商服務，這兩年來已有近百位人次接受過諮商輔導。

前警大教授葉毓蘭則認為，關老師是個錯誤設計，不應該讓警察去當關老師，最好是委由專業人士來處理警員情緒問題，才是正確作法。

金瑞龍強調，每個人都難免會遭遇挫折，但最怕羞於求助，只要好好利用關老師這個心理諮商制度，在大家一同陪伴下，相信都能克服心理的難關。

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