第12年參加全大運的台師大競技體操「傳奇」女將麥劉湘涵，雖然上周氣喘發作沒能好好訓練，不過仍是國內女子競技體操表現最穩定的選手之一，25日在2022桃園全大運競技體操公開組女子個人全能以49.435分摘金，不但完成全大運女子全能3連霸，生涯在全大運也已累積達40金之多。

2020年高雄全大運是麥劉湘涵第10度挑戰全大運，當時完賽後她生涯就已累積全大運35金「麥劉湘涵障礙」，去年台南全大運再添4金1銀，金牌數來到39，25日個人全能奪金，正式達成個人全大運40金里程碑，26日在桃園國立體育大學登場的單項決賽，麥劉湘涵有機會再將金牌數往上堆疊。

25日女子個人全能賽後，麥劉湘涵透露，上周因氣喘發作影響，整周沒有辦法訓練，所幸之前已做足準備，加上教練翁士航去年初針對新規則，就已經為選手們挑好動作。全大運之後，麥劉湘涵要用新的動作編排，面對杭州亞運選拔，她期許自己拿下好成績，順利挺進亞運。

去年踏上東京奧運舞台，並正式成為輔仁大學新鮮人的「體操精靈」丁華恬，迎接生涯全大運處女秀，在女子個人全能以48.867分獲得銀牌，銅牌則是國北教大賴品儒48.568分。

面對今年上路的新規則，丁華恬也做了很多調整，主要是平衡木換了一批動作，接下來恬恬希望自己在杭州亞運選拔上，把平衡木新動作做完整，並且增加其他項目的難度，她笑說：「地板、高低槓都希望能增加難度，當然跳馬可以的話，也希望挑戰更高難度。」

2022全大運競技體操女子個人全能金牌台師大麥劉湘涵（中）、銀牌輔大丁華恬（左）、銅牌國北教大賴品儒（右）。（全大運提供）

麥劉湘涵展現出色技巧。（全大運提供）

丁華恬迎來全大運處女秀。（全大運提供）

丁華恬拿下2022全大運體操女子個人全能銀牌。（全大運提供）