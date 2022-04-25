台股今（25日）重挫404點，台積電大跌11元收在547元，為去年5月17日後的新低點。事實上，台積電今年初衝上688元高點後，受外資持續調節持股影響，股價一路探底，但國內股民仍對台積電有高度投資興趣，數據顯示，從3月4日台積電跌破600元後，持有台積電5張以下（含零股）的股東人數反而增加將近27萬人，此事引起網友們熱烈討論，但有內行人笑稱，「散戶韭菜的人數大量增加，台積電還真的是不妙了，大家保重。」

台積電在1月17日盤中創下688元新高價，但不到兩個月股價就殺破600元大關，不過這段時間，集保公司資料統計，持有台積電零股的人數增加193263人，持有5張以下的股民也增加76232人，等於小股東增加將近27萬人。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，「笑死，散戶大進場，外資的ATM」、「勇敢的散戶，難怪股市八成賠錢」、「天上掉下來的禮物越來越便宜」、「真慘，過幾天跌破5百大概又多50萬韭菜」、「小兒:台GG真是好股票（ATM）怎麼賣都有人接」、「今天這價位…真的又吸引散戶都進場了。」

不僅如此，有內行網友提醒，當大量散戶搶進場，對台積電的股價來說未必是好事，「越來越多人進場，還真的不妙了」、「散戶變多通常會怎樣，大家都知道吧」、「散戶增加…不妙」、「散戶增加，結果通常都…保重了。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。