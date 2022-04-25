國泰金(2882)旗下國泰人壽今日對外宣示全新「E.P.S」戰略，為日趨挑戰的壽險經營找到最佳解方。國壽總經理劉上旗指出，國壽「E.P.S」建構在友善高齡E、保障優先P及永續實踐S三大策略，誠如國泰金董事長蔡宏圖開春向員工期許時揭示，國泰金成立60周年，將同時面對『疫情、科技、環境、人口老化』四大挑戰，除鼓勵同仁『你比你想的勇敢』，更要有永續經營的創見與擔當。對於國壽60年願望，劉上旗期盼每位國泰人都是台灣社會正向力量，而不是只販賣保險。

劉上旗表示，國壽在全台擁有800萬保戶、肩負超過2,000萬張的保單，是推進國泰成長的動力，透過市調了解『人生風險輪廓』、回應社會需要建構與保戶的『新家人計畫』，因應『高齡』發展與時俱進的商品，踐行「E.P.S」三大新策略，延展對應方案，要與保戶一起追求人生的EPS。

在友善高齡方面，國壽將從內到外提升專業並挹注外部資源，包含協助業務員轉型健康顧問，延伸關係為日常陪伴保戶的「新家人」；並串聯集團內外部資源，對內與集團醫院、健康管理等關係企業合作建立亞健康保戶照護模式，對外與工研院策略合作，參與智慧長照大聯盟，打造高齡人生防護網。

此外今年啟動的「與禮同行」活動，國壽業務員執行3周已為12萬戶家庭檢視保障。其中，13％是超過一年未與國壽互動的客戶，透過本次活動重拾關係也提升迎接高齡應備的個人保障，其中又以添購重大傷病保險居多，平均增加保額32萬元。

在保障優先方面，國壽也觀察到5年內醫療保額未增加的保戶達585萬，國壽以「健康生活 豐足退休」為目標，期待解決國人保障不足的隱憂。

今年4月也推出2款遞延型保險商品，包括外溢型醫療險「國泰人壽樂齡無憂醫療終身保險」及兼顧客戶承擔家庭責任以及享受樂齡退休生活的「國泰人壽樂齡享退利率變動型美元終身保險(分期給付型)」。第三季及第四季也將開發高齡保障型商品，滿足高齡客戶。

國壽指出，在今年新戰略下，希望在健康險和意外險增加60萬名客戶的保障，且不只客戶增加10％，額度也增加10％，讓保戶入住醫院時，可以入住兩人病房，享有較好的療養環境。

實踐永續上，因應全球淨零趨勢，國壽提出「永續自我與永續地球」的願景，在永續自我的部分將持續促進保戶健康意識，提升保險價值到事前預防，在永續地球的部分，國壽身為國泰金旗下最大子公司，透過「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」的雙軌策略，要與集團並進積極面對氣候之戰，目標2030年全台所有據點100％使用綠電、2050年達到淨零碳排。