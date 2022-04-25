面板業年度盛事2022 TOUCH TAIWAN智慧顯示展將在本周三(4月25日)登場，Mini LED為應用焦點，Mirco LED則尚待成熟，各界相當關注富采投控(3714)在實現Mini LED大量量產後，是不是也能將Mini LED的成功模式，複製在Micro LED產品中。近期富采透過私募案攜手台灣兩大面板集團，集結台灣供應鏈力量，加速Micro LED產品量產．企圖搶先攻占頂尖顯示器市場。

Mini LED最早是由晶電提出，晶粒尺寸大約50~200微米的LED，而晶粒尺寸小於50微米則稱為Micro LED。

根據TrendForce資料顯示，2021年隨著肺炎疫情影響逐步趨緩，各種經濟活動全面復甦，全球LED市場規模達176.5億美元，年增15.4%。而隨著Mini LED背光逐步放量、車用LED滲透率續升、高端照明需求續增、顯示屏應用領域擴大，預估2026年LED市場規模成長至303.12億美元，2021-2026年複合成長率達11%。Mini LED、Micro LED因採用大量LED晶粒，有助於去化產能，LED廠商視為產業發展趨勢。

目前大陸政府因應新冠疫情，在多地仍進行防疫封城控管，雖對台灣國內LED廠商生產影響有限。但若終端產品零組件供應受阻，仍將連帶影響LED廠商短期出貨表現。此外，成長動能最強的Mini LED產品，因大陸廠商三安光電切入APPLE供應鏈，須留意後續競爭態勢變化。Mini LED背光應用於2020年開始陸續使用於NB、平板等產品。受惠於製程良率提升且APPLE大幅採用，2021年Mini LED背光應用出貨大幅跳升。預估2022年Mini LED背光應用於NB、平板、TV等產品滲透率持續攀升。但隨著大陸廠商良率提升，產品價格恐將受到影響。Mini LED RGB顯示、Micro LED則因技術尚待成熟、產品價格高昂等問題，商用時程較緩。未來幾年，Micro/Mini LED的需求將是LED晶片廠商擴產的主要動力。

LED於部分應用市場已逐漸飽和，用量極大的背光模組市場已進入衰退期，車用儀表板及戶外看板發展已久，也進入成熟期。市場成長動能主要來自於LED照明、LED車燈等市場。另外，Mini LED開始導入多樣商業化機種，Micro LED則是靜待其技術成熟。

Mini、Micro LED螢幕設計架構，結構上來看，OLED具有自發光之特性，相較厚重的LCD省卻了背光模組、彩色濾光光片的構造。Mini LED背光將背光源晶片尺寸縮小，並矩陣式密集排列，縮小LCD與OLED之差距。Mini LED RGB、Micro LED顯示的結構優勢為無需使用偏光片和彩色濾光片，相較OLED少偏光片及玻璃基板，可達成薄化、輕量化之需求。

Mini LED背光相對於傳統直下式背光，能夠縮小光學距離(OD)，同時擁有更小的區域調光(local dimming)、更高的彩色對比度、更好的亮度均勻性，且輕薄省電。而與OLED相比，Mini LED於成本、產品壽命具有競爭優勢。

Mini LED技術，利用封裝尺寸更小、數量更多、密度更高的LED晶粒為背光來源。由於區域背光調整功能最小單位為單一LED，採用300~1000區獨立控制。Mini LED可降低面板背光模組厚度、光暈、漏光現象。有望讓LCD在對比度、色域、亮度等方面更接近OLED表現。

Mini LED背光NB面板出貨攀升，根據市場研究機構Omdia指出，受惠於APPLE推出14吋、16吋Mini LED背光Macbook Pro帶動，2021年搭載Mini LED背光的NB面板出貨量達450萬片，市場滲透率提升至1.6%。預估2022年搭載Mini LED背光的NB面板出貨量續升至990萬片，市場滲透率達3%。

Mini LED背光於車用顯示器之應用，根據工研院產科國際所IEK產業情報網，在車用LCD技術上，多家業者開發mini LED背光技術，以及mini/micro LED顯示技術。如群創(3481)與通用汽車合作開發34吋AM mini LED背光LCD車用顯示器，預計導入2023年凱迪拉克LYRIC電動車款。

在節能需求高漲、政策法規要求升級的帶動下，LED將進一步滲透。根據TrendForce「全球LED產業資料庫與LED廠商季度更新」報告指出，照明市場對高規格LED產品需求量將進入爬升階段，一般來說照明LED產品價格穩定，然因為近期全球原物料價格上漲，使得產品單價有調高的趨勢，加之各國政府的節能需求高漲，預估2022年照明LED市場產值有機會來到81.1億美元，年增9.2%。未來幾年，隨著人因健康照明、智慧照明等因素的推動，照明LED市場規模將繼續成長，至2026年預計達111億美元，2021~2026年複合成長率為8.4%。(2-1)