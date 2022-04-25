今日確診學生數新增16人，受影響學校共58校，累計132位學生、8位教職員確診。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣4月8日起確診個案列表。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

中央今日（25日）宣布宜蘭縣新增317例，其中收容所案新增208人；晶園會館喜宴案新增1人；魚販案新增2人；南澳鄉部分新增13人，其中4人已知感染源、9人感染源尚待釐清；學生人數則新增16人；衛生局呼籲有症狀或疑慮的民眾，儘快至篩檢站進行篩檢。

宜蘭縣衛生局表示，關於收容所案部分，今日新增個案中，其中6位是工作人員、202位是收容人；針對已確診的工作人員及親屬，將提供足夠的醫療照護；對於未確診的工作人員及親屬，衛生局則匡列為居家隔離對象；至於收容人部分，則就地居家照護。

除收容所新增個案外，晶園會館喜宴案新增1人；魚販案新增2人，累積39人確診，衛生局也在今日下午1點半至5點，安排醫療團隊到大溪漁港提供篩檢服務；而南澳鄉部分，新增13人，其中4人已知感染源、9人感染源尚待釐清；其它個案，目前有19例已知感染源，其餘個案釐清中。

今日確診的學生共16人，新增大同鄉立幼兒園全校停課；部分班級停課有慧燈高中、宜蘭高商、國華國中、龍潭國小匏崙分校、芝蔴村國際幼兒園、私立欣欣幼兒園、蘇澳鎮立幼兒園等7校，受影響學校共58校，累計132位學生、8位教職員確診。