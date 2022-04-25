儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天勝選連任，為市場增添利多；但受到美國利率看升疑慮影響，歐洲股市今天追隨稍早遭遇沉重賣壓的亞洲股市，開盤重挫。

歐股開盤後不久，倫敦FTSE 100指數挫跌1.7%，報7394.91點。

法蘭克福DAX 30指數下挫1.9%，報13874.29點。

巴黎CAC 40指數重挫2.0%，報6450.11點。