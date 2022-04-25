美國升息疑慮衝擊 歐股開盤挫跌 16:302022/04/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到美國利率看升疑慮影響，歐洲股市今天追隨稍早遭遇沉重賣壓的亞洲股市，開盤重挫。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天勝選連任，為市場增添利多；但受到美國利率看升疑慮影響，歐洲股市今天追隨稍早遭遇沉重賣壓的亞洲股市，開盤重挫。 歐股開盤後不久，倫敦FTSE 100指數挫跌1.7%，報7394.91點。 法蘭克福DAX 30指數下挫1.9%，報13874.29點。 巴黎CAC 40指數重挫2.0%，報6450.11點。 陸港股暴跌 上證指數失守3000點大關 恆生指數跌破2萬點 利空測試底部 將為台股帶來絕佳買點 #疑慮 #股開盤 #挫跌 #指數 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基金投資 股優於債、台股勝海外 04:102022/04/25 投資理財 群益證券看本周指數區間16,800-17,300點 09:522022/04/25 財經 高雄券發行逾11.7億 藍酸：預算膨脹6倍好像變魔術 17:452022/04/25 政治 北捷下班時間1列車異常！倒退嚕回站1100名旅客改搭下班 19:142022/04/25 生活 台灣權王－BDI指數回升 裕民新興樂翻 04:102022/04/25 證券．權證 美股崩千點 台股早盤暴殺逾400點 台積電跌11元 09:022022/04/25 財經 現行規範不足 民團盼設專責機構把關 04:102022/04/25 生活新聞 他兩手空空「一招」帶117萬黃金飛千里 影片曝光全場服了 19:462022/04/25 國際 去年246.5萬人領不到3萬月薪 人數連8年下降 20:102022/04/25 財經 亞洲旅遊準備指數 港、台居後段班 04:102022/04/25 全球財經 《櫃買市場》風青明起開放信用交易 16:492022/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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